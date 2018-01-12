Кто в куклы не играл - счастья не видал

В Фестивальном доме на эспланаде открылась Рождественская выставка кукол, которая объединила традиции и современность. В рамках проекта "Царские куклы" представлены антикварные, портретные куклы семьи Романовых, реплики кукол царского времени. Также на выставке представлены и авторские куклы, например, медведи Тедди, народные куклы, экспозиция галереи «Туфелька» а ещё уникальные французские куклы.

Галина Шульгина, мастер авторских кукол (Тюмень): "Французы гордились тем, что у кукол необыкновенные живые глаза, глаза с глубокой линзой. Прозрачная часть, если посмотреть сбоку, очень выпуклая. За счет этой линзы создавался глубокий взгляд".