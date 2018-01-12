«Млада» готовит новую программу
Гость программы "Новости культуры" - художественный руководитель хора "Млада" Ольга Выгузова. В репертуаре коллектива свыше 300 произведений различных музыкальных направлений. Каждая премьерная программа "Млады" - подлинное художественное событие. Новая программа «17» – это настоящий творческий эксперимент, попытка вернуть ускользающий звук далёкого времени, осмыслить великую драму 1917 года. Премьера программы состоится 22 и 23 января.
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