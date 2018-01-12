В Дзержинском районном суде новый председатель

В Дзержинском районном суде Перми официально представили нового председателя. На эту должность указом президента назначен уроженец Суксуна - Виктор Кожевников. Свою карьеру он начинал участковым, затем работал следователем, мировым судьей. С 2008 года руководил судом в Кунгуре.

Виктор Кожевников, председатель Дзержинского районного суда г. Перми: "Я думаю, ничего нового придумывать не надо. Это доступность правосудия для граждан, быстрота рассмотрения дел, гражданину важно, чтобы его приняли, вежливо с ним обошлись, рассмотрели дело качественно и в срок".