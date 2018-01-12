Арктическое вторжение затронуло всё Прикамье

В Прикамье столбик термометра опустился ниже отметки 20 градусов. Коммунальные службы выходят на круглосуточное дежурство, чтобы предотвратить возможные аварии. В ночь на субботу возможны 30-градусные морозы. Как говорят специалисты, это связано с арктическим вторжением, первым за наступившую зиму. Похолодание будет непродолжительным, но интенсивным.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "В целом вторая декада января ожидается сухой, снегопадов не будет. Будет преобладать влияние антициклона сначала скандинавского происхождения, потом он сместится на европейскую часть России. Средняя температура за декаду ожидается около климатической нормы -13…-15 градусов. Возможно, во второй половине следующей недели нас ждет новое похолодание, снова температура может опуститься ниже -20 градусов".