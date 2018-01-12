В Перми решали судьбу «треснувшего дома»

В Перми продолжили разбирательство с положением людей, экстренно эвакуированных из треснувшего дома на улице Смирнова в начале этой недели. Встречу организовали на заседании комиссии по ЧС. Вопрос решали непростой – как помочь жильцам, если они же являются практически полными собственниками строения 1825 года постройки?

Про такие дома говорят - 200 лет простоял и ещё столько же. Всё так, если бы не «новодел». Фундамент не выдержал реконструкции, и купеческий особняк в самом сердце старой Мотовилихи дал слабину.

Что делать со старинным зданием, которое легко может претендовать на историческую ценность, решали на специальной комиссии представители городской власти, МЧС и соцзащиты. Признать аварийным пока нельзя, здание 19 века - частная собственность на 75%, остальные 25% принадлежат городу.

Антон Илюшин, первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района: "Если они не обращаются в экспертную организацию для признания дома аварийным и подлежащим сносу, тогда мы выносим этот вопрос на КЧС района с целью получения средств КЧС города и проведения экспертной оценки, но это более длительная и затратная процедура для жителей".

Из благ цивилизации только электричество - все удобства на улице, а отопление печное.

На улице Смирнова, в прошлом Ильинской, преимущественно частные дома. Всего 37 штук. Есть и своеобразные достопримечательности. Например, бывшая музыкальная школа. О состоянии здания судить сложно – все скрыто панелями. Но если посмотреть на другие строения, становится ясно - срок их эксплуатации давно истёк.

В Перми с 2011 года действует муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов, принятая на срок до 2020 года. В прошлом году более 500 семей переехали в новые квартиры. Жильцам дома на Смирнова, 25 предложили временную альтернативу - маневренный фонд.