Лженаука в пермской школе

Скандалом обернулось появление в местном образовании представителей компании «Генетик-тест». Практически в школе они распространяли рекламные буклеты, где детям предлагалось скорректировать их дальнейшую судьбу на основании биометрических исследований. Проще сказать – отпечатки пальцев должны были определить дальнейшее развитие. Шум, как водится, подняли родители. Что в итоге?

Для того чтобы не ссориться с руководством школы, Ангелина скрывает лицо от камеры. Когда сын первоклассник принес из учебного заведения флаеры центра инновационного тестирования личности по отпечатку пальца, возмущению не было предела. Яркая цветная бумага предлагала пройти бесплатное пробное тестирование. И все это ни где-нибудь, а в школьном дневнике.

Рядом со школой запрещено продавать алкоголь и табачные изделия. Отдельно в законе прописан пункт, по которому территория учебного заведения закрыта для распространения политической и коммерческой рекламы.

Впрочем, руководство школы, узнав о скандале, тут же постаралось пресечь все слухи. Дескать, флаеры раздавали уже у ворот, за пределами учебного заведения.

Венера Веселухина, директор школы №79 г. Перми: "Рекламную акцию свою они проводили за пределами школы. На сегодняшний день «Генетик-тест» не выходит на связь с нами. Никакого договора устного и тем более письменного с Генетик-центром школа не заключала".

Компания «Генетик-тест» работает в Новосибирске с 2011 года. В Перми имеет несколько своих представителей. Достаточно отпечатков пальцев - и через пару дней у вас полный отчет об интеллектуальных и физических способностях вашего ребенка. Будущее на ладони в буквальном смысле.

Представитель компании «Генетик-тест» в Перми: "Это кодируется, отправляется в Новосибирск, идет компьютерная обработка через программу и высылается отчет на 16 страницах. Он платный, стоит около 1000-1500".

Более подробный отчет стоит еще дороже. И пусть комиссия РАН уже признала «Генетик-тест» лженаучным, фактически в этом нет ничего незаконного. По мнению практикующего психолога Николая Стрелкова - это всего лишь попытка удовлетворить комплексы родителей.

Николай Стрелков, психолог:

- Такие люди хотят удовлетворить свои нереализованные потребности через своих детей. И поэтому подобные конторы, когда они говорят, что их ребенок может вырасти каким-то необычным человеком, они так или иначе удовлетворяют самооценку родителя.

Следуя такой логике, вырастить гения может каждый родитель. Только вот делать это, по всей видимости, придется вне стен общеобразовательного учреждения.