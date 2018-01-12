Эпидемия гриппа придет в Прикамье не раньше февраля
В новогодние праздники заболеваемость ОРВИ упала, вирусов гриппа не обнаружено. В Роспотребнадзоре сообщают, что с 1 по 7 января в крае зарегистрировали 10 858 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости снизился на 36% по сравнению с предыдущей неделей. В новом году эпидемия придет в Прикамье не раньше февраля.
Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, рассказала: "По данным лабораторного мониторинга на сегодняшний день циркулируют вирусы только не гриппозной этимологии, вирусов гриппа мы еще пока не обнаруживали. В России вирусы гриппа уже циркулируют и, естественно, что они будут циркулировать и на территории Пермского края. Надо отметить, что те вирусы, которые были изучены, полностью соответствуют вакцинам, которыми мы прививались в период подготовки к предстоящему эпидемическому сезону".
О снижении количества пациентов говорят и в поликлиниках. Если в первые рабочие дни нового года в коридорах еще наблюдался ажиотаж, то теперь в очереди к терапевтам разве что один-два человека. Случаев заболевания гриппом не зафиксировано.
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