Вторая неделя Святок - Страшные вечера

По народному календарю настало время страшных вечеров. Первая неделя святок, которая начинается с рождественского сочельника, называется вечерами святыми. А вторая, которая длится до 19 января – страшными. По старославянским поверьям, в этом время особенно сильна связь с загробным миром. Это удачный период для гадания. Прежде существовало множество страшных историй, посвященных этой дате. А также сказки рассказывали детям под вечер. Если 12 января заглянуть в Дом народного творчества «Губерния» в Перми, то можно попасть на театрализованный страшной вечер. Здесь можно будет нагадать себе жениха, невесту или богатство.