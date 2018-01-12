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Вторая неделя Святок - Страшные вечера
По народному календарю настало время страшных вечеров. Первая неделя святок, которая начинается с рождественского сочельника, называется вечерами святыми. А вторая, которая длится до 19 января – страшными. По старославянским поверьям, в этом время особенно сильна связь с загробным миром. Это удачный период для гадания. Прежде существовало множество страшных историй, посвященных этой дате. А также сказки рассказывали детям под вечер. Если 12 января заглянуть в Дом народного творчества «Губерния» в Перми, то можно попасть на театрализованный страшной вечер. Здесь можно будет нагадать себе жениха, невесту или богатство.
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