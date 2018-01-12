Свидетелей дорожных войн становится все больше
В Перми заработали сразу 34 новых комплекса фотовидеофиксации. Установлены они на 24 участках, среди которых перекрестки Карпинского - Стахановская, шоссе Космонавтов - ул. Столбовая, Комсомольский проспект - Пушкина, Уинская - Восточный обход, Куйбышева – Васильева. Система автоматически распознает номера транспортных средств и фиксирует нарушения правил дорожного движения 24 часа в сутки. Среди них - превышение скорости, проезд на красный свет светофора или в запрещенном направлении, нарушение правил остановки и стоянки, движение по встречной или выделенной полосе. В дальнейшем к системе может прибавиться еще 300 таких камер.
В конце января заработают 40 новых камер, следящих за обстановкой в городе. Они будут иметь поворотный модуль, дистанционное круглосуточное управление. Данные с этих камер будут отправляться в Пермскую дирекцию дорожного движения.
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