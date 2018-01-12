Скандальное дело МФЦ: куда пропали 25 миллионов?

Суд приступил к решению судьбы последнего фигуранта в скандальном деле о хищениях в пермских МФЦ. На скамье подсудимых Наталья Гладкова – заместитель руководителя краевого МФЦ и единственная из пяти участников процесса, кому приговор до сих пор не вынесен.

В данное время Наталья Гладкова находится под подпиской о невыезде и в зал суда пришла самостоятельно. Женщина единственная, кому пока не вынесен приговор по нашумевшему делу о хищениях в пермских многофункциональных центрах. Сегодня ее дело продолжили слушать в Ленинском районном суде.

Вадим Казаринов, государственный обвинитель:

- Денежными средствами в общей сумме на 10 миллионов 732 тысячи рублей за работы, которые фактически выполнены не были, Балуев, Гладкова, Гладков распорядились по своему усмотрению.

Это только эпизод. Всего в составе группы, по версии следствия, было выведено около 25 миллионов рублей. Хищение денег в особо крупном размере – ст. 159 ч. 4. Женщина полностью признала свою вину. И заключила соглашение о сотрудничестве.

Все схемы существовали как раз в период, когда пермские МФЦ гремели на всю страну – становились лучшими в России и полностью выполняли федеральные программы по развитию. Количество услуг увеличивалось, время в очереди постоянно сокращалось.

Принцип «одного окна» значительно облегчил жизнь пермяков и, вероятно, утяжелил кошелек причастных. В ходе следствия были выявлены сразу несколько незаконных схем. Главная - ремонт многофункциональных центров по завышенным ценам. Кроме того, оплата бюджетными деньгами личных трат руководства и начисление гигантских премий.

Исследование материалов дела пока продолжается, за хищение денежных средств в многофункциональных центрах Прикамья 6 лет колонии уже получил экс-министр связи Евгений Балуев. Руководителя пермского краевого МФЦ Дмитрия Дымбрылова осудили на 3 года колонии. Условные сроки получили двое фигурантов дела - бизнесмены Иван Овчинников и муж Натальи Гладковой, Илья. Приговор самой женщине должен прозвучать 12 января.