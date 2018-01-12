Скандальное дело МФЦ: куда пропали 25 миллионов?
Суд приступил к решению судьбы последнего фигуранта в скандальном деле о хищениях в пермских МФЦ. На скамье подсудимых Наталья Гладкова – заместитель руководителя краевого МФЦ и единственная из пяти участников процесса, кому приговор до сих пор не вынесен.
В данное время Наталья Гладкова находится под подпиской о невыезде и в зал суда пришла самостоятельно. Женщина единственная, кому пока не вынесен приговор по нашумевшему делу о хищениях в пермских многофункциональных центрах. Сегодня ее дело продолжили слушать в Ленинском районном суде.
Вадим Казаринов, государственный обвинитель:
- Денежными средствами в общей сумме на 10 миллионов 732 тысячи рублей за работы, которые фактически выполнены не были, Балуев, Гладкова, Гладков распорядились по своему усмотрению.
Это только эпизод. Всего в составе группы, по версии следствия, было выведено около 25 миллионов рублей. Хищение денег в особо крупном размере – ст. 159 ч. 4. Женщина полностью признала свою вину. И заключила соглашение о сотрудничестве.
Все схемы существовали как раз в период, когда пермские МФЦ гремели на всю страну – становились лучшими в России и полностью выполняли федеральные программы по развитию. Количество услуг увеличивалось, время в очереди постоянно сокращалось.
Принцип «одного окна» значительно облегчил жизнь пермяков и, вероятно, утяжелил кошелек причастных. В ходе следствия были выявлены сразу несколько незаконных схем. Главная - ремонт многофункциональных центров по завышенным ценам. Кроме того, оплата бюджетными деньгами личных трат руководства и начисление гигантских премий.
Исследование материалов дела пока продолжается, за хищение денежных средств в многофункциональных центрах Прикамья 6 лет колонии уже получил экс-министр связи Евгений Балуев. Руководителя пермского краевого МФЦ Дмитрия Дымбрылова осудили на 3 года колонии. Условные сроки получили двое фигурантов дела - бизнесмены Иван Овчинников и муж Натальи Гладковой, Илья. Приговор самой женщине должен прозвучать 12 января.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь. Новости культуры
Матч-марафон: вся власть болельщикам
Смертельное ДТП на «встречке»
«Рождественское турне» собрало летающих лыжников со всей России
Пермский «Амкар» отправился на сборы в Турцию
Ледовый городок: тысячи гостей и никакого вандализма
Арестован таксист, подозреваемый в убийстве пермячки
Вести Спорт. Пермь
Пермский зоопарк попал в еловый плен
Главный ледовый городок проработает до Масленицы
Добавить комментарий: