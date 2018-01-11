Пермь. Новости культуры
Новогодние каникулы позади, но это не значит, что праздники заканчиваются. В ближайшие выходные в Пермском доме народного творчества "Губерния" пройдет фестиваль зимнего фольклора "Сочельник". В программе - Творческие лаборатории, спектакли, концерты, вечерки, святочные гадания, традиционная лепка пельменей, зажигательный fire-show фестиваль, снежные забавы, ремесленные мастерские и многое другое! Гость программы "Новости культуры" - генеральный директор ПДНТ "Губерния" Татьяна Санникова.
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