Пермь. Новости культуры

Новогодние каникулы позади, но это не значит, что праздники заканчиваются. В ближайшие выходные в Пермском доме народного творчества "Губерния" пройдет фестиваль зимнего фольклора "Сочельник". В программе - Творческие лаборатории, спектакли, концерты, вечерки, святочные гадания, традиционная лепка пельменей, зажигательный fire-show фестиваль, снежные забавы, ремесленные мастерские и многое другое! Гость программы "Новости культуры" - генеральный директор ПДНТ "Губерния" Татьяна Санникова.