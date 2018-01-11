Матч-марафон: вся власть болельщикам
Поиграли в 2 мяча на воздухе в хорошей компании. В зимние каникулы любители футбола не сидели дома. Пермский клуб «Амкар» провёл футбольный матч-марафон.
Мяч в игру! Точнее два! На основном поле стадиона «Звезда» 40 человек - болельщики пермского «Амкара» и просто любители футбола демонстрируют закон Броуна в действии. По всему следует, что характер матча – неформальный - праздничный. В рождественские каникулы пермский футбольный клуб провёл зимний матч-марафон.
Дмитрий Корниенко, болельщик "Амкара":
- 2:2 сыграли, вели 2:0. Очень круто весело, спасибо «Амкару» за такие мероприятия. Хочу, чтобы побольше таких было.
Команды на поле выводили амкаровские легенды, первопроходцы клуба в Премьер-лиге Константин Парамонов и Алексей Степанов. Дав обещание руководить исключительно от бровки, оба в азарте игры оказались в рамках своих ворот. «Забойщиками» выступили воспитанники центра подготовки «Амкар», а далее каждые 10 минут составы менялись. Власть на поле получили болельщики. Отыграв в одном цвете, новоявленные футболисты меняли форму на другую. И так 2 часа.
Всего на стадионе собралось более 300 поклонников клуба. Многие семьями и компаниями. Те, кто ждал своего выхода на поле, развлекались на аттракционах: перетягивали канат-сосиску, бегали в огромных гусеницах, осваивали гигантский твистер, дети катались с горки. В подтрибунных помещениях всех желающих кормили кашей и поили горячим чаем.
Ажиотаж к заключительной 10-минутке был такой, что в каждой команде оказалось по 35 человек. Последний отрезок остался за подопечными Степанова - 20:17. На праздничное настроение результат никак не повлиял. А завершилось всё большой фотосессией.
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