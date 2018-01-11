← «Рождественское турне» собрало летающих лыжников со всей России
Смертельное ДТП на «встречке»
Житель Прикамья погиб в ДТП на трассе Башкирии. По предварительным данным 59-летний мужчина на автомобиле «Форд» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАЗ. В результате скончался на месте. 40-летний водитель МАЗа не пострадал. Почему машина оказалась на встречке, пока не ясно. Специалисты не исключают, что причиной мог стать неубранный снег.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Рождественское турне» собрало летающих лыжников со всей России
Пермский «Амкар» отправился на сборы в Турцию
Ледовый городок: тысячи гостей и никакого вандализма
Арестован таксист, подозреваемый в убийстве пермячки
Вести Спорт. Пермь
Пермский зоопарк попал в еловый плен
Главный ледовый городок проработает до Масленицы
Я б в рабочие пошел
В Перми прошёл большой Рождественский концерт
В Перми заработала волонтерская паллиативная служба
Добавить комментарий: