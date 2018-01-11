Смертельное ДТП на «встречке»

Житель Прикамья погиб в ДТП на трассе Башкирии. По предварительным данным 59-летний мужчина на автомобиле «Форд» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАЗ. В результате скончался на месте. 40-летний водитель МАЗа не пострадал. Почему машина оказалась на встречке, пока не ясно. Специалисты не исключают, что причиной мог стать неубранный снег.