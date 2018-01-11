«Рождественское турне» собрало летающих лыжников со всей России
Зимние каникулы с пользой. Всероссийские детские соревнования «Рождественское турне» прошли в Пермском крае в 13-й раз. Это аналог взрослого старта «Турне четырех трамплинов», которые проходят в Австрии и Германии. Прикамское турне, кстати, единственные отечественные соревнования, которые официально включены в перечень международной федерации по прыжкам на лыжах с трамплина FIS. За 4 соревновательных дня юные «летающие лыжники» со всей страны имеют возможность познакомиться с городами Пермского края, прибавить в соревновательном опыте и просто весело провести время в компании новых знакомых. По итогам четырех дней соревнований в Березниках, Перми и Чайковском победителей определяли в двух возрастных группах - до 10 и 12 лет.
Александр Постаногов, президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Пермского края: "После каждого соревнования дети просто меняются. Прямо тренера это отмечают. Кто-то говорит, у них буквально крылья вырастают!".
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