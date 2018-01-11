Пермский «Амкар» отправился на сборы в Турцию

Пермский «Амкар» завершит сезон, несмотря на финансовые проблемы. Об этом главный тренер команды заявил в интервью изданию «Советский спорт». Гаджи Гаджиев сослался на разговор с краевыми властями. 11 января футболисты отправятся на сборы в Турцию, где команда пробудет до 20 января.