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Пермский «Амкар» отправился на сборы в Турцию
Пермский «Амкар» завершит сезон, несмотря на финансовые проблемы. Об этом главный тренер команды заявил в интервью изданию «Советский спорт». Гаджи Гаджиев сослался на разговор с краевыми властями. 11 января футболисты отправятся на сборы в Турцию, где команда пробудет до 20 января.
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