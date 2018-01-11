Ледовый городок: тысячи гостей и никакого вандализма

Пермский ледовый городок открывается после проведения ремонтных работ. По официальной статистике его уже посетили 250 тысяч человек. Теплая погода не пошла на пользу ледяным скульптурам и горкам.

Каникулы у пермяков закончились, и каникулы понадобились ледовому городку на эспланаде. Два дня шел космический ремонт - ремонтировали скаты горок, чистили ступеньки горок от снега, обметали фигуры, восстанавливали ледовые скульптуры.

В ночь с 31 на 1 января в ледовом городке побывало около 60 тысяч пермяков и гостей города. Всего за праздничные дни здесь побывало около 250 тысяч человек. Случаев вандализма замечено не было.

Вячеслав Торчинский, заместитель главы администрации г. Перми: "За эти годы, пока создается такой большой масштабный ледовый городок, изменяется и поведение людей. Сегодня мы уже не знаем случаев вандализма, несмотря на то, что объекты сделаны изо льда, они достаточно хрупкие. Большое количество людей, но никаких фактов вандализма в городке нет".

В штатном расписании городок заработает завтра с 12.00 часов и проработает до 18 февраля. Мероприятий здесь не запланировано, кроме последнего финального - 18 февраля здесь пройдет Масленица.