Арестован таксист, подозреваемый в убийстве пермячки
Таксиста, подозреваемого в убийстве пермячки, арестовали до 7 марта. По версии следствия в ночь с 1 на 2 января он поссорился с пассажиркой, которую забрал из кафе Свердловского района. Задушил женщину ремнем от сумки и выбросил тело между селами Ферма и Фролы. Сообщается, что он сам показал место преступления. Однако на суде подозреваемый все отрицал и вину не признал. Тем не менее, его заключили под стражу до 7 марта.
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