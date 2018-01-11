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Арестован таксист, подозреваемый в убийстве пермячки

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таксист

Таксиста, подозреваемого в убийстве пермячки, арестовали до 7 марта. По версии следствия в ночь с 1 на 2 января он поссорился с пассажиркой, которую забрал из кафе Свердловского района. Задушил женщину ремнем от сумки и выбросил тело между селами Ферма и Фролы. Сообщается, что он сам показал место преступления. Однако на суде подозреваемый все отрицал и вину не признал. Тем не менее, его заключили под стражу до 7 марта.

 

 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Преступления, Происшествия

Опубликовано: 11.01.2018 в 15:23 в рубрике - Вести Пермь

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