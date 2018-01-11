Вести Спорт. Пермь
Выпуск от 10 января 2018 года.
- Зимние каникулы с пользой. Всероссийские детские соревнования «Рождественское турне» прошли в Пермском крае в 13-й раз.
- Пермский клуб «Амкар» провёл футбольный матч-марафон.
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Выпуск от 10 января 2018 года.
- Зимние каникулы с пользой. Всероссийские детские соревнования «Рождественское турне» прошли в Пермском крае в 13-й раз.
- Пермский клуб «Амкар» провёл футбольный матч-марафон.
«Запад относится к России как к котлете»
Пермский медиаклуб на радио Вести ФМ.
|смотреть видео читать11.01.2018 в 18:19
Пермь. Новости культуры
В Пермском доме народного творчества Губерния пройдет фестиваль зимнего фольклора Сочельник.
|смотреть видео читать11.01.2018 в 18:03
Матч-марафон: вся власть болельщикам
В рождественские каникулы пермский футбольный клуб Амкар провёл зимний матч-марафон.
|смотреть видео читать11.01.2018 в 17:34
«Рождественское турне» собрало летающих лыжников со всей России
Всероссийские детские соревнования «Рождественское турне» прошли в Пермском крае в 13-й раз.
|смотреть видео читать11.01.2018 в 16:46
Коммунальные службы переходят на усиленный режим работы
При резком похолодании возрастает риск аварий на теплосетях и других коммунальных объектах.
|читать11.01.2018 в 16:30
В России выбрали «Птицу года»
Птицей 2018 года стала скопа.
|читать11.01.2018 в 14:34
Весеннее ограничение для большегрузов отменили
Отказ от ограничений значительно снизит себестоимость доставки грузов.
|читать11.01.2018 в 12:36
Молодые профессионалы: В Прикамье повышают престиж рабочих специальностей
Финалисты регионального этапа WorldSkills будут представлять Пермский край на общероссийских соревнованиях.
|смотреть видео читать11.01.2018 в 09:43
Инфекция не пройдет
Случаев проникновения особо опасных инфекций на территорию Пермского края за прошлый год зарегистрировано не было.
|читать10.01.2018 в 12:45
С 1 января выросли штрафы ГИБДД
При повторном нарушении скоростного режима - кроме привычного штрафа - придется заплатить пеню в 2 тыс. руб.
|читать09.01.2018 в 17:00
«Запад относится к России как к котлете»
Матч-марафон: вся власть болельщикам
«Рождественское турне» собрало летающих лыжников со всей России
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