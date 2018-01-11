Пермский зоопарк попал в еловый плен. И звери, и люди оказались буквально в окружении зеленых красавиц, отслуживших свое на новогодних праздниках. Наверное, это самый полезный способ утилизации елки.

Традиционно, хвойные деревья, которые не разошлись на ёлочных базарах, везут в зоопарк в качестве безвозмездного дара. Ежегодно набирается 200-300 ёлок, а больше и не надо, говорят сотрудники.

Елена Бурдина, учёный секретарь Пермского зоопарка: "Этого запаса, что мы набираем, хватает нам до весны, до того момента, как эти ёлки начинают осыпаться".

Если пройтись по вольерам, становится понятно, кому и зачем такие запасы. Львы и тигры с деревьями играют, зайцы обгладывают кору и могут прятаться среди деревьев, так же, как птицы и белки. Даже попугаи иногда предпочитают поклевать ёлочные иголки. А для копытных - просто хит сезона.

Конечно, про классический корм никто не забывает, но и хвою животные очень любят.

Путь натуральной новогодней ёлки предопределён заранее. Кто-то предпочитает бросить в снег и забыть, хотя можно распилить и положить в контейнер. Кто-то ищет другой подход. Сергей рассказал, что жителям их комплекса изначально предложили ёлки не разбрасывать.

Сергей Тиле, управляющий жилого комплекса:

- Есть участок для складирования КГМ, ёлки туда помещают, если жильцы положат где-то, дворник заберёт, и потом - совместно с общим вывозом.

Пока ёлок очень мало, впереди ещё Старый Новый год. Массовый вынос начинается ближе к февралю.

Какой-то специальной программы по утилизации ёлок в Перми нет - это не токсичные или долго разлагающиеся отходы, так что путь один - на свалку. Что касается Пермского зоопарка, здесь лимит практически превышен - ждут ещё одну партию, и на этом всё - приём хвойных даров заканчивается до следующего года.