Главный ледовый городок проработает до Масленицы

В ледовом городке на эспланаде прошел косметический ремонт. Рабочие восстанавливали горки, чистили ступени от налипшего снега. Кроме того, была разобрана главная сцена, развлекательных программ здесь больше не будет. Комплекс откроется 11 января в обычном режиме, можно будет прийти, полюбоваться и покататься. Если повезет с погодой, то по Масленицу включительно.

Вячеслав Торчинский, заместитель главы администрации г. Перми: "Мы не закончили свою работу, городок будет работать и дальше, до конца января и февраль, по возможности, насколько будет позволять погода, поэтому мы планируем работать дальше. Будет еще Масленица, в этом году она ранняя, поэтому она тоже будет, скорее всего, в ледовом городке, мы обязательно ее отметим".