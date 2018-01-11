Я б в рабочие пошел
По данным краевого агентства занятости, на сегодня в списке самых востребованных профессий в категории "квалифицированные рабочие" есть строители-монтажники, слесари, станочники-наладчики, плотники, газоэлектросварщики. Замыкают список бармены и официанты.
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