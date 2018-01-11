В Перми прошёл большой Рождественский концерт

Традиционный большой рождественский концерт прошел в театре оперы и балета имени Чайковского. Традиционно здесь звучат рождественские поздравления представителей власти и высшего духовенства.

По традиции рождественский концерт начинается прямо в фойе оперного театра. Первый номер – от регентского хора Пермской духовной семинарии.

Почетных гостей, как и положено, встречают рождественскими песнопениями и вкусными подарками.

На сцене Театра оперы и балета в течение вечера выступает сводный хор Пермской митрополии. В качестве особых приглашенных гостей – хор Афонского подворья под руководством Алексея Жукова из Санкт-Петербурга. И конечно, детские коллективы. Для них этот выход на сцену совершенно особенный.

Про зрителя рождественского концерта также можно сказать, что он особенный. Билеты распространялись в храмах, Рождество Христово для прихожан святой праздник.

Православные традиции, Рождество – один из самых красивых и торжественных праздников. И конечно, оно не заканчивается одним днем. Сразу после 7 января начинаются святки – 12 дней до Крещения. Время, безусловно, праздничное и веселое. И пожелание владыки митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия особенно актуально.

Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский: "Сердечно поздравляю с праздником, Рождеством Христовым, Новым годом! Мира, благополучия и всяческих благ!".

Еще одна традиция рождественского концерта – проводится он на благотворительной основе. Все собранные средства вернутся Русской православной церкви.