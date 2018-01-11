В Перми заработала волонтерская паллиативная служба

В Перми появилась волонтерская паллиативная служба. Это уникальная команда из врачей, психологов и координаторов семей, работать которым приходится с детьми, имеющими диагноз неизлечимого заболевания.

Последний день новогодних каникул Никита проводит за просмотром любимого мультика про вредных мышей и кота Леопольда. Несмотря на серьезный недуг, мальчик учится в рядовой школе №114, и вместе со всеми ребятами завтра отправится на уроки.

Екатерина Лекомцева, мама Никиты:

- Есть оснащение для детей, передвигающихся на коляске. Чуть больше человечности в детях, они знают Никиту с первого класса, когда Никита еще ходил.

Диагноз Никиты - миопатия Дюшена - заболевание генетическое и неизлечимое - чем старше становится мальчик, тем больше ослабляются его мышцы. К 9 годам Никита перестал самостоятельно ходить, и теперь ему просто необходимо постоянное наблюдение врачей - следить за дыханием, контролировать пульс, не простужаться. Правда, сейчас для этого не нужно каждый раз посещать больницу, доктора приходят в гости сами.

Для того чтобы не только помочь, но и научить - была собрана уникальная команда из врачей, психологов и координаторов семей. Пермская выездная паллиативная служба - проект фонда «ДедМорозим» - одна из первых НКО в России, получившая медицинскую лицензию и краевое финансирование в размере 18 млн рублей.

Мария Баженова, координатор выездной службы помощи детям: "У нас около 450 детей в Пермском крае, которые нуждаются в паллиативной помощи, из них 200 живут в Перми, и сейчас на сопровождении у нашей службы находятся 50 детей".

Выделенная субсидия идет на зарплату врачам. Но этих средств недостаточно. Зачастую специалистам приходится выезжать в отдаленные районы края к больным детям - а это транспортные расходы, также необходимо медицинское оборудование - те же самые мешки Амбу - для вентиляции легких. Чтобы подарить детям больше жизни, «ДедМорозим» объявляет о сборе средств - все способы помощи указаны на сайте благотворительного фонда.

Выездная паллиативная служба создана в первую очередь для того, чтобы дети с неизлечимыми заболеваниями больше времени проводили не в больнице, а дома со своими близкими, родными и домашними животными.