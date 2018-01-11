Молодые профессионалы: В Прикамье повышают престиж рабочих специальностей

Прокачка навыков выбранной профессии, повышение престижа рабочих специальностей. Таковы главные задачи фестиваля «Молодые профессионалы», который сегодня открылся в Перми. Это региональный этап всероссийского первенства. Соревнуются в нем почти три сотни человек. И как уверяют на бирже труда, без работы они не останутся.

Мужской жилет студентка третьего курса пермского техникума Мария Стеклянникова шьет впервые. Это одно из условий регионального этапа конкурса «Молодые профессионалы». В этот раз боролись за титул лучших в своем деле почти триста участников. Это студенты прикамских профессиональных училищ и колледжей.

Всего в российском конкурсе 39 компетенций или направлений. Одно из новых появилось благодаря Пермскому краю, и оно связанно с добычей нефти и газа. Интерактивные площадки есть практически в каждом учебном заведении.

Самая зрелищная часть это строительство. За три дня проведения конкурса будущие каменщики и отделочники должны возвести настоящие межкомнатные стены.

Подобные региональные этапы российского конкурса WorldSkills, проходят в каждом регионе. Финалисты этого года будут представлять Пермский край на общероссийских соревнованиях. Проведение таких конкурсов - это повышение престижа рабочих профессий.

Галина Клюева, руководитель регионального координационного центра «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Пермском крае: "Экспертами выступают лучшие мастера производственного обучения, преподаватели системы профессионального образования и представители предприятий в качестве независимых экспертов".

И повара, и парикмахеры, и строители - сегодня еще и одни из самых востребованных профессий на рынке труда. По данным краевого центра занятости они первые в банке вакансий. Поэтому будущие выпускники прикамских колледжей и училищ обеспечены работой на 100 процентов.