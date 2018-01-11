← Книга Алексея Иванова вошла в десятку самых продаваемых
Молодые профессионалы: В Прикамье повышают престиж рабочих специальностей →
Сотрудника «Почта Банка» уволят за мат в разговоре с клиентом
В Перми уволят сотрудника «Почта Банка», который использовал мат в разговоре с клиентом. Об этом заявили в руководстве финансового учреждения. В ходе внутренней проверки факт подтвердился. Ранее в сеть была выложена аудиозапись, где мужчина в грубой форме разговаривает с клиенткой. Девушка якобы просрочила выплаты по кредиту и собиралась решить этот вопрос через судебных приставов. Мужчину такой вариант не устраивал, с каждой фразой он все больше раздражался.
Ольга Очеретина, PR-директор ПАО «Почта Банк», комментирует: «Банк разобрался в данной ситуации. Действительно, на аудиозаписи голос нашего сотрудника службы сбора во время разговора с клиентом банка. Взаимодействие с клиентами в подобном ключе совершенно недопустимо. Оно нарушает этические нормы и локальные нормативные регламенты банка. Сотрудник будет уволен».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Книга Алексея Иванова вошла в десятку самых продаваемых
Триумф МusicAeterna
Осужденные слепили из снега символ года
«Щелкунчик» - самый новогодний балет
Пермяк признался в убийстве женщины
Новости культуры. Пермь 09.01.2017
88 серебряных чудес
Ледовый городок на эспланаде временно не работает
Как кормят детей в интернате
Хэллоуин по-русски: как гадали наши прабабушки
Добавить комментарий: