Сотрудника «Почта Банка» уволят за мат в разговоре с клиентом

В Перми уволят сотрудника «Почта Банка», который использовал мат в разговоре с клиентом. Об этом заявили в руководстве финансового учреждения. В ходе внутренней проверки факт подтвердился. Ранее в сеть была выложена аудиозапись, где мужчина в грубой форме разговаривает с клиенткой. Девушка якобы просрочила выплаты по кредиту и собиралась решить этот вопрос через судебных приставов. Мужчину такой вариант не устраивал, с каждой фразой он все больше раздражался.

Ольга Очеретина, PR-директор ПАО «Почта Банк», комментирует: «Банк разобрался в данной ситуации. Действительно, на аудиозаписи голос нашего сотрудника службы сбора во время разговора с клиентом банка. Взаимодействие с клиентами в подобном ключе совершенно недопустимо. Оно нарушает этические нормы и локальные нормативные регламенты банка. Сотрудник будет уволен».