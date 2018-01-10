Книга Алексея Иванова вошла в десятку самых продаваемых в 2017 году по версии Форбс. Речь о романе "Тобол. Много званых". Всего с момента его презентации магазины продали 46 666 экземпляров. В произведении рассказывается о сложностях покорения сибирских земель. В романе сплелись судьбы пленных шведов, контрабандистов из Китая, торговцев из Бухары, каторжников и офицеров, чиновников, шаманов и православных священников, которых судьба свела в столице Сибири под названием Тобольск. Сообщается, что Алексей Иванов уже приступил к написанию второго тома "Тобол. Мало избранных".