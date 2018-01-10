Осужденные слепили из снега символ года

В прикамской колонии осужденные создали несколько снежных скульптур. В их числе традиционные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также символ года – собака. Также вдохновили творцов предстоящие Олимпиада и Чемпионат мира по футболу. Всего на территории колонии построено более 20 фигур и творческих композиций из снега.