Осужденные слепили из снега символ года
В прикамской колонии осужденные создали несколько снежных скульптур. В их числе традиционные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также символ года – собака. Также вдохновили творцов предстоящие Олимпиада и Чемпионат мира по футболу. Всего на территории колонии построено более 20 фигур и творческих композиций из снега.
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