«Щелкунчик» - самый новогодний балет

Самое волшебное и новогоднее произведение Петра Ильича Чайковского, известное по всему миру – это балет «Щелкунчик». В каждом балете есть несколько известных номеров, которые стали знаковыми для произведения, а «Щелкунчик» весь состоит из таких хитов.

10 января в Фестивальном доме на эспланаде в рамках театральной среды в Сказариуме артистка балета и солист оркестра Пермского академического Театра оперы и балета, а также солистка оркестра Пермского академического Театра-Театра, объединившись в творческую компанию «Вдохновение», расскажут о великом сочинении Чайковского "Щелкунчик" и представят фрагменты балета. Начало в 19:00.