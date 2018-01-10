Пермяк признался в убийстве женщины
Пермяк признался в убийстве женщины, которая пропала в ночь с 1 на 2 января. Известно, что она вышла из кафе в Свердловском районе и села в автомобиль к незнакомцу. Во время поездки между ними вспыхнула ссора. Мужчина задушил пассажирку. О том, что женщина села в серебристую машину Део Нексия и скрылась в неизвестном направлении, в соцсетях рассказали ее знакомые. В итоге оперативникам удалось вычислить владельца иномарки и задержать его. Подозреваемый во всем сознался и показал место преступления.
Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю: «В ходе конфликта водитель остановил автомобиль между деревнями Фролы и Ферма Пермского района, где прямо в салоне напал и задушил свою пассажирку ремнем от её сумки. После этого выбросил тело в поле и скрылся».
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