Новости культуры. Пермь 09.01.2017
Темы выпуска "Новости культуры":
- В историческом парке "Россия - моя история" прошло Театрализованное музыкальное представление «Святки».
- Шестая симфония Чайковского в исполнении Теодора Курентзиса и musicAeterna продолжает покорять сердца музыкальных критиков.
- артистка балета и солист оркестра Пермского Театра оперы и балета, а также солистка оркестра Театра-Театра объединились в творческую компанию.
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