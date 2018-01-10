В январе и «Сереброника» превращается в настоящий сказочный магазин. Здесь оживают любимые с детства герои. 88 серебряных чудес из 77 сказок мира. Кристина, к примеру, автор украшения из коллекции «Сила природы», которое носит название «Принцесса на горошине».

Кристина Журавских, дизайнер магазина «Сереброника»:

- Сказка - это необычная история, она нас вдохновляет в детстве, все мы выросли на этих сказках. У нас есть камни, которые нас вдохновляют, они нам подсказывают тоже необычные свои образы».

В коллекции главного серебряного магазина «Сереброника» образы знакомые с детства: домовенок Кузя, Ежик в тумане, собачка Жужа, Чеширский кот. Здесь можно найти подарок для каждого - сказочный праздник для детей и их родителей.

При этом сказка может быть и вполне утилитарной. Здесь и золотой ключик с серебряной ложечкой, а в описании к щуке сразу четыре пункта - это и элегантная подставка, и инструмент финансового обогащения. Когда еще на спор можно будет выпить целое ведро самого взрослого напитка.

При этом поводов для подарков в январе еще остается предостаточно, начиная со Старого Нового года и заканчивая Татьяниным днем. С серебряным сувениром и добрые пожелания будут как нельзя кстати.