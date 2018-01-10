Ледовый городок на эспланаде временно не работает

10 января ледовый городок на эспланаде в Перми не работает. Причина – ремонт горок. Кроме того, рабочие здесь приступят к разбору сцены.

Тем временем организаторы подвели итоги празднования Нового года и посещений комплекса в длинные выходные. Так, по подсчетам службы безопасности, с 31 на 1 в городке побывали 60 тысяч человек, а за все 10 дней - около 250 тысяч.

Вячеслав Торчинский, заместитель главы администрации г. Перми: "За эти годы, пока создается такой большой масштабный ледовый городок, изменяется и поведение людей. Сегодня мы уже не знаем случаев вандализма, несмотря на то, что объекты сделаны изо льда, они достаточно хрупкие. Большое количество людей, но никаких фактов вандализма в городке нет".