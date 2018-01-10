Как кормят детей в интернате

На среднюю зарплату в Пермском крае в минувший год можно было приготовить 118 салатов. Таким нынче стал индекс оливье для Прикамья. Понятно, что речь идет не о всех. В детских социальных учреждениях сегодня кормят по-другому. Как?

Осинский дом-интернат открыт в 1976-м, сейчас здесь проходят реабилитацию и социализацию 130 детей. Важную роль в поддержании здоровья играет питание. Дети питаются по щадящему меню с предоставлением лечебных диет. Праздничный обед в канун Рождества – не исключение. В меню – борщ, каша с котлеткой, яблоки и пирожное. Всё приготовлено на пару.

Предприятие «Элиона» – единственное в Прикамье, имеющие гослицензию на обеспечение медицинским диетологическим питанием пациентов больниц и соцучреждений края. Детишек этого дома-интерната компания кормит с 2005 года.

Светлана Кунилова, заместитель директора ООО «Элиона»: "Это необходимо, потому что, например, диабетик не может определённые блюда кушать, нужно диету разработать. Также протёртые столы, щадящие столы, когда лежачий не может самостоятельно глотать".

А после обеда от имени ООО «Элиона» детям были вручены рождественские подарки.

Сюрпризу была рада и старшая группа. Сюда ребята переходят с 14 лет, чтобы подготовиться к самостоятельной жизни и получить профессию. Учатся готовить, занимаются в коррекционной школе, помогают воспитателям, работают за ноутбуками. При этом обставлено всё, как дома.

Здесь есть всё для комфортного проживания. Отдельные кровати, диваны, торшеры, тумбочки, обеденный стол, гардеробная и аквариум с рыбками.

Этих детей можно взять под опеку или сопровождение. Главное рождественское желание - встретить следующее Рождество с новой семьёй за большим столом.