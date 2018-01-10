Хэллоуин по-русски: как гадали наши прабабушки
В Перми продолжили новогодние гуляния масштабной постановкой «Святки» в мультимедийном парке «Россия – моя история». Всем желающим показали старинные обряды гадания и колядования.
Инсценировать настоящие святки, правда, по ускоренной программе попытались артисты исторического театра "Чуды". Они не только показывали игры, но также рассказывали предысторию, знакомили с некоторыми древнерусскими музыкальными инструментами, которые использовали дети во время зимних гуляний.
Традиционно святочное время считалось самым весёлым. Заканчивался пост, особых дел у крестьян не было. Вот и веселилась молодёжь, начиная с Рождества и до Крещения -19 января.
Помимо гуляний от избы к избе, главным атрибутом святок считались гадания. Вот один из способов.
Марина Суханова, заведующая этноцентром Пермский дом народного творчества «Губерния»: "Вы подходите к окну дома или офиса, просто себе загадываете - что я услышу, то и будет. Если говорят о покупках и приобретениях, значит, и у вас что-то прибавится в жизни, говорят о свадьбе, рождении детей – это же будет и у вас. Говорят о болезнях, значит, надо поберечься".
Лучше этим способом не злоупотреблять во время святок. А гадать - так всего один раз. Ещё одним интересным способом гадания стало гадание на чашках. В этом году нашей редакции выпала любовь.
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