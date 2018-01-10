← Снежный плен: Из Перми вывезли 15 тысяч кубометров снега
- 30: В Прикамье ожидаются морозы
Снегопады могут уйти уже сегодня ночью. Следом возможно резкое похолодание. С четверга температура начнёт понижаться. Самые пиковые показатели прогнозируются на выходные, когда столбик термометра опустится до отметки в минус 30 градусов.
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