Снежный плен: Из Перми вывезли 15 тысяч кубометров снега

В Пермском крае трое суток продолжались снегопады. Соцсети традиционно заполонили фото и видео занесенных дорог. Правда, в основном речь шла о федеральных автотрассах.

Это, наверное, единственный нечищеный двор в районе Площади Дружбы. В пятиэтажках рядом с самого утра орудуют дворники. Но все же многие пермяки на работу шли по сугробам. Управляющие компании не могут среагировать оперативно. Только когда большинство горожан уже преодолели сугробы и были на работе, тогда вышли дворники. Правда, не везде.

Около небольшого трехэтажного домика на Нефтяников в Индустриальном районе стоят сразу несколько пар лыж. Может быть это, конечно, совпадение, их кто-то выбросил или это элемент декора, но в общем, весьма символично - двор здесь почищен не лучшим образом.

График работы круглосуточный и результат соответствующий. Тяжелая техника вывезла 15 тысяч кубометров снега прошедшей ночью. Столько обычно выпадает за две недели. Наверное впервые после снегопада, да еще и в первый рабочий день после праздников, дороги, по крайней мере в центре, были вычищены.

Возможно, это заслуга специальных инспекторов. Такая служба создана в Перми недавно. Пока их 11, работают они только в Ленинском, Дзержинском и Свердловском районах. Отмечают недостатки и передают напрямую в администрацию города.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации г. Перми: "Жалобы есть не только по дворам, жалобы есть и по тротуарам, по внутриквартальным проездам. При такой погоде очень жестко контролируем частный сектор, потому что задувается достаточно серьезно".

Ежедневно в четыре утра - контрольная проверка. Как раз перед массовым стартом пермяков на работу. Пока идет снег, техника продолжит выходить в рейсы круглосуточно.