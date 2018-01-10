Срочная эвакуация: В Перми треснул дом

Срочная эвакуация понадобилась жильцам одного из домов по улице Смирнова в Перми. Причем на этом помощь властей закончилась. Почему?

Леонид Полыгалов, живущий на первом этаже, даже не услышал, как часть крыши дома по улице Смирнова, 25 рухнула прямо во двор. Только на следующий день, выйдя на улицу, он увидел, что здание частично разрушилось, а через всю стену проходит огромная трещина.

Не выдержала нагрузки самая свежая кладка. По словам жильцов, она появилась уже в середине 20 века. Все остальное здесь осталось практически без изменений, как и несколько веков назад - печное отопление, отсутствие воды и туалет на улице.

Сам дом был построен еще в середине 19 века и сегодня он смело может претендовать на звание исторического памятника. А на здании обрушилась часть кровли, которая была построена уже в 20 веке.

После сообщения о трещине на несущей стене на место прибыли сотрудники МЧС, чтобы оценить масштабы случившегося. Четыре человека, живущие на втором этаже, были эвакуированы, сейчас им предоставлено временное жилье.

Владислав Мормуль, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Угрозы обрушения самого дома нет, есть проблемы по лестничной клетке, эти кирпичи и вовнутрь, и наружу выпадают, то есть можно получить травму".

Администрации Мотовилихинского района этот дом знаком давно. В 2014 году жилищная комиссия уже признавала его непригодным для жилья. Кроме этого сделано ничего не было, ведь постройка является частной собственностью.

Антон Илюшин, первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района г. Перми: "Дом является частной собственностью. Из одной комнаты жильцы были выселены по решению суда. Им было запрещено находиться в данном доме. В администрации района на четверг запланировано совещание со службой судебных приставов по исполнению решения суда о выселении данных лиц, которые там проживают без регистрации".

Несмотря на все запреты, семья Полыгаловых осталась жить на первом этаже, ведь другого жилья у них нет. Да и «купеческий особняк», простоявший несколько веков, имеет свой запас прочности.