Тушите свет: Как в Перми целая улица осталась без фонарей
Жители улицы Уманская в частном секторе микрорайона Южный в Перми потеряли все уличные фонари. Они ставили их сами, так как устали стоять в очереди на подключение к городской сети освещения. И вот теперь фонари исчезли.
На этот раз собрание жителей улицы Уманской проходит в полной темноте. Картину разбавляет разве что свет окон и небольших ручных фонариков. Впрочем, именно темнота сегодня и стала основным поводом для схода. В один момент жители лишились всех уличных фонарей.
Проблема в том, что еще недавно фонари на этой улице были практически на каждом столбе. Более того, установили их в большинстве своем сами жители. За свои деньги покупали прожекторы и отражатели, дополнительно платили электрикам за подключение.
Надежда Букалова: "Их украли у нас. Мы за свой счет покупали. Это муниципальная дорога и тротуар, муниципальная собственность. Муниципалитет нам должен обеспечить освещение. За свои деньги покупали и за свои деньги нанимали, чтобы нам подсоединили".
При этом совсем криминальную версию с массовым воровством жители все-таки не рассматривают. Единственное объяснение – у энергетиков могли возникнуть вопросы к подключению фонарей к сети.
Пока на всякий случай жители решили написать заявление в полицию. Общий ущерб уже подсчитали – на всю улицу около 30 тысяч рублей.
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