В Прикамье состоялось Рождественское турне по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования прошли в Березниках, Перми и Чайковском. 114 летающих лыжников из разных уголков страны, а также из Казахстана, участвуют в этом году - и это исключительно бесстрашные дети или юниоры, как их называют наставники.

Зимние каникулы - с пользой. За 4 соревновательных дня юные «летающие лыжники» со всей страны имеют возможность познакомиться с городами Пермского края, прибавить в соревновательном опыте и просто весело провести время в компании новых знакомых.

Всероссийские детские соревнования «Рождественское турне» - это аналог взрослого старта «Турне четырех трамплинов», которые проходят в Австрии и Германии. Прикамское турне, кстати, единственные отечественные соревнования, которые официально включены в перечень международной Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина FIS.

За красивыми формулировками главными остаются действующие лица. А это - дети не старше 12 лет, беспокойные и озорные.

С 2016 года к отечественным «летающим лыжникам» присоединились ровесники из Казахстана, кстати, серьёзные конкуренты. И старты приобрели международный статус.

Александр Постаногов, президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Пермского края, отмечает:

"Из таких соревнований, мы их ежегодно проводим, у нас возраст просто смещается. И после каждого соревнования дети просто меняются. Прямо тренера это отмечают. Кто-то говорит, у них там буквально крылья вырастают".

Перед Олимпиадой 2014 года в стране появились три новых современных горнолыжных комплекса - в Сочи, Нижнем Тагиле и Чайковском. Быстровозводимые палатки МЧС с рефрижераторами для перекуса и отдыха - пока всё, чем могут гостей порадовать пермяки.

Александр Байбородов, старший тренер СДЮСШОР «Аист» (г. Нижний Тагил): "Пермь - такие традиции хорошие. Здесь столько спортсменов выросло. Я думаю, надо развивать, поддерживать, строить. Детей-то ведь надо занимать. Смотрите, город рядом, народу удобно ходить сюда".

Возведённая ещё пленными немцами старая база исчезла с поверхности пермского лога давно. В январе конкурс определит подрядчика нового ФОКа, строительство которого должно начаться уже весной.

В предыдущие годы в «Рождественском турне» приняло участие более 800 «летающих лыжников» из разных стран. Этот сезон в Пермском крае, и как надеются участники, очень счастливый -13-й!