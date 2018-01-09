Камское море - Рыбацкая Мекка Пермского края

В Добрянском районе на Камском море в окрестностях поселка Нижний лух в эти дни небывалое скопление любителей подледной ловли. Их буквально сотни. Что влечет сюда людей?

Пока одни только осваивают азы тихой охоты, завсегдатае рыбаки вовсю орудуют удочками. Рыбалка в первую неделю нового года именно на «Камском море» для многих рыбаков стала доброй традицией. Любителей тихой охоты в праздники здесь можно исчислять тысячами. От берега до берега - 18 километров. Вокруг - невероятная красота и хороший улов.

Павел Дьков:

- Очень интересный рельеф дна и рыбы всегда много. Здесь рыба водится разная абсолютно от ерша, заканчивая налимом, судаком.

Владимир сюда приехал из Лысьвы. Для него рыбалка не только общение с друзьями, но прекрасное времяпровождение. Да и похвастаться есть чем.

Владимир Ивкин:

- Самый большой улов был 15 килограммов окуней и 3 килограмма судаков. А люди и больше ловят. И по 25 килограммов.

Что касается безопасности, в этом году зима теплая, поэтому чтобы получить обморожения от переохлаждения, нужно постараться. Вот только лед почти в два раза тоньше, чем в прошлом.

В этом году лед не такой толстый, говорят рыбаки, всего 35 сантиметров. Поэтому даже в МЧС предупреждают, что выход на лед на машинах в этом году запрещен. Поэтому лучшее средство передвижения этой зимой, конечно же, снегоход.

Самый хороший улов тут весной, так что сезон зимней рыбалки длится вплоть до марта-начала апреля. Правда, на лед выходить уже опасно. Но такой риск стоит того, говорят рыбаки, ведь нет ничего вкуснее ужина из собственноручно пойманной рыбы.