Новогоднее настроение - в каждом районе
В эти новогодние праздники пермские власти постарались в каждом районе краевой столицы создать свое место притяжения.
Ирина Митрофанова вместе с внучкой Лизой исследует ледовый городок в Саду Миндовского. Это - чаша-ловушка, попасть в неё легко, а вот выбраться несколько сложнее. Плюсом горки, скульптуры и, конечно, новогодняя ёлка.
Ирина Митрофанова:
- Мы здесь растём, два года нам было, мы уже сюда ходили, всю зиму и в 30 градусов ходили, вон там вот была большая горка, и они с дедом с неё катались, визгу, писку, счастья, причём у обоих одинаково!
При этом городок стоит оценить и при свете дня, и, когда уже начинает темнеть. Во время его строительства к вопросу подсветки подошли тщательно. Точно так же, как к наполнению в целом.
Одно из популярных мест в городке - ледяной лабиринт. Взрослому, наверно, здесь будет заблудиться сложновато, а вот для детишек - в самый раз.
Это и есть то, что называется комфортной городской средой. Ежегодно каждый район Перми, кроме того, что на эспланаде открывается главный ледовый городок, предлагает горожанам свои развлечения, как в Саду Миндовского.
Все городки тематические - темы выбраны разные. Например, городок около ДК имени Солдатова получил название «Снежная Королева». «Время читать, Время любить, Время мечтать». Ну и, конечно, кататься с горок.
Посвятили ледовые городки футболу, сказкам, мультфильмам. Сейчас это одно из главных мест паломничества пермских ребятишек, которые запасаются ледянками и готовы проводить на горках всё свободное время.
Арина Булдакова:
- Сейчас каникулы, и тут очень интересно, весело, мне нравится кататься с горок, прыгать и бегать в лабиринте.
Поэтому главная рекомендация от Арины для ровесников именно в эти дни - успеть прийти в их ледовый городок. А если есть желание, то и в несколько.
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