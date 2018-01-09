Новогоднее настроение - в каждом районе

В эти новогодние праздники пермские власти постарались в каждом районе краевой столицы создать свое место притяжения.

Ирина Митрофанова вместе с внучкой Лизой исследует ледовый городок в Саду Миндовского. Это - чаша-ловушка, попасть в неё легко, а вот выбраться несколько сложнее. Плюсом горки, скульптуры и, конечно, новогодняя ёлка.

Ирина Митрофанова:

- Мы здесь растём, два года нам было, мы уже сюда ходили, всю зиму и в 30 градусов ходили, вон там вот была большая горка, и они с дедом с неё катались, визгу, писку, счастья, причём у обоих одинаково!

При этом городок стоит оценить и при свете дня, и, когда уже начинает темнеть. Во время его строительства к вопросу подсветки подошли тщательно. Точно так же, как к наполнению в целом.

Одно из популярных мест в городке - ледяной лабиринт. Взрослому, наверно, здесь будет заблудиться сложновато, а вот для детишек - в самый раз.

Это и есть то, что называется комфортной городской средой. Ежегодно каждый район Перми, кроме того, что на эспланаде открывается главный ледовый городок, предлагает горожанам свои развлечения, как в Саду Миндовского.

Все городки тематические - темы выбраны разные. Например, городок около ДК имени Солдатова получил название «Снежная Королева». «Время читать, Время любить, Время мечтать». Ну и, конечно, кататься с горок.

Посвятили ледовые городки футболу, сказкам, мультфильмам. Сейчас это одно из главных мест паломничества пермских ребятишек, которые запасаются ледянками и готовы проводить на горках всё свободное время.

Арина Булдакова:

- Сейчас каникулы, и тут очень интересно, весело, мне нравится кататься с горок, прыгать и бегать в лабиринте.

Поэтому главная рекомендация от Арины для ровесников именно в эти дни - успеть прийти в их ледовый городок. А если есть желание, то и в несколько.