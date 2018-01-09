Как дети раскрасили зиму
В самые разные цвета раскрасили зиму дети в Саду имени Свердлова в Мотовилихинском районе Перми. Использовали для этого краску секретной рецептуры, которую организаторы предварительно разлили в бутылки. Задание было одно на всех – нарисовать символ 2018 года – собаку. А подход у каждого получился свой. Кто-то сразу начал творить, а кто-то сперва вычерчивал на снегу эскизы. Дети подключили всю свою фантазию.
Дети: "Мы старались рисовать. У нас получилась собака-Дед Мороз. Она говорит по-человечески, и подарки дарить будет. Мне подарила шар-лабиринт и коньки. А мне лего!".
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