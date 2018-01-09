«Стоп-алкоголь»: нерадивых продавцов ловили «на живца»

В праздники отказались отдыхать активисты гражданского контроля. Вот кадры одного из их рейдов в Орджоникидзевском районе в рамках проекта «Стоп алкоголь». К операции привлекли подростка. В одном из магазинчиков спального района несовершеннолетнему продали алкоголь. Тут же приехала полиция. Продавец объясняла свои действия тем, что перепутала дату в паспорте - думала 1992 год, а на самом деле 2002.

Хотелось бы поверить, что продавец просто стал жертвой обстоятельств. Но при детальной проверке выяснилось, что женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение.



Михаил Нецветаев, член общественного совета при ГУ МВД России по Пермскому краю: "Выяснилось, что ранее продавец уже привлекалась к административной ответственности за данное нарушение. Сейчас ей грозит уголовная ответственность. Также выяснилось, что в магазине отсутствовала лицензия на продажу крепкой алкогольной продукции. Хотя в торговом помещении производилась продажа водки, коньяка и прочей крепкой алкогольной продукции".