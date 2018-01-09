Уборка снега: в Перми прошли внеплановые проверки

Сотрудники районных администраций Перми вышли на внеплановые проверки качества уборки дворов. К сожалению, порой только так можно заставить управляющие компании и ТСЖ позаботиться о комфорте подопечных им жильцов. Кстати, теперь часто штраф выписывают не в отношении юридического лица, а на самого нерадивого директора, чтобы платил из собственных доходов.

Пока у большинства россиян праздничные каникулы, городская администрация решили проверить дворы. Причем внепланово. Как убирают снег, наледь с крыши и т.п. Первая остановка – двор в Мотовилихинском районе – Уральская, 113. Совсем рядом находится цирк. Если внутриквартальный проезд убран более-менее, то парковка выглядит совсем по-другому.

Ещё одна проблема - это наледь на крышах. Проверить двор проще. Но надо не забывать смотреть наверх, ведь на кровле образуются сосули. Если вовремя их не убрать, то возможны последствия.

Антон Илюшин, первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района: "Для администрации района наледь, сосули - это первоочередное, это угроза жизни и здоровью".

Основной задачей подрядчиков на сегодняшний день является расчистка тротуаров, остановок общественного транспорта и парковочных карманов. Подрядчикам также поставлены задачи по расчистке внутриквартальных проездов.

Антон Илюшин, первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района: "Ежегодно по поручению главы администрации Перми Дмитрия Ивановича Самойлова в праздничные дни проводятся внеплановые проверки на предмет нормативного содержания придомовых территорий. За 2017 год администрацией района было составлено протоколов и наложено штрафов на сумму 14 млн рублей. Рычаг есть. А главное – не на юридическое лицо, а начинаем привлекать директоров, чтобы они из своего кармана платили, чтобы немного отношение было иное".

Помимо подобных внеплановых проверок дворов, в скором времени появится вновь созданная административная техническая инспекция при МКУ «Пермблагоустройство». Это будет пеший обход территории. Специалисты будут фиксировать все нарушения и отправлять в соответствующие инстанции. А двор Уральская, 113 в скором времени будет убран.