На эспланаде заработал каток
Где с нетерпением ждали похолодания, так это на ледовом катке в центре Перми. Из-за теплой погоды чуть ли не половину рождественских каникул он был закрыт.
В последний день новогодних каникул, несмотря на обильный снегопад, можно было увидеть оживление на горках. С каждым часом людей все больше и больше. Как объяснили дети - в метель нет очереди.
Каток работает с 10.00 утра до 22.00 вечера. Можно приходить всем желающим со своими коньками. По поводу тьюбингов: 100 рублей, чтобы зайти на горку со своим тьюбингом и 350 рублей прокат тьюбингов.
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