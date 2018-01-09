На эспланаде заработал каток

Где с нетерпением ждали похолодания, так это на ледовом катке в центре Перми. Из-за теплой погоды чуть ли не половину рождественских каникул он был закрыт.

В последний день новогодних каникул, несмотря на обильный снегопад, можно было увидеть оживление на горках. С каждым часом людей все больше и больше. Как объяснили дети - в метель нет очереди.

Каток работает с 10.00 утра до 22.00 вечера. Можно приходить всем желающим со своими коньками. По поводу тьюбингов: 100 рублей, чтобы зайти на горку со своим тьюбингом и 350 рублей прокат тьюбингов.