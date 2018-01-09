В Прикамье отметили Рождество Христово

Праздничное настроение жителей края 7 января получило новую подпитку. Православный мир и Россия отметили Рождество Христово. В Перми к организации празднования этого события активно подключились и светские власти.

Еще до полуночи в Слудскую церковь начали приходить пермяки. К 12.00 часам под сводами не было свободного места. Именно здесь начинают встречать Рождество многие верующие.

Перед церковью установили вертеп - символическое изображение пещеры, в которой родился Иисус - к нему приносят небольшие подарки.

Вертеп появился и в ледовом городке на эспланаде. Здесь - народные гулянья. Скоморохи развлекают взрослых и детей. В программе бои подушками на бревне, городки и перетягивание каната.

Рождественские гуляния – это еще и возможность попробовать что-то новое для себя. Кто-то тренировался стоять на ходулях, а кто-то пек блины на огромной сковороде - даже у хозяек с внушительным стажем получалось не сразу.



Здесь же проходит турнир по мини-футболу. А большие рождественские игры - на стадионе «Звезда». Никакой профессиональной подготовки организаторы - известные пермские спортсмены - не требовали. Приходить можно было хоть в валенках. Количество человек в команде - намного больше одиннадцати, да и мячей здесь сразу три.

А вот в парке Миндовского рассказывали интересные факты о Рождестве. К примеру, что елку в стародавние времена, когда стеклянных и пластиковых игрушек еще не было, украшали позолоченными картофелинами. А развлекали пришедших пермяков уже в наши дни "Груши". Название у музыкальной группы такое.

Финальная точка этого Рождества - небольшое пиротехническое шоу, которое уже по традиции на телефоны засняли тысячи пермяков.