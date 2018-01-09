На Белой горе образовалась огромная пробка
Из-за снегопада накануне оказалось на несколько часов полностью парализовано движение по дороге на Белую гору. Здесь на спуске развернуло пассажирский автобус, который блокировал движение в обе стороны. Скопилась огромная пробка. В храм в честь Рождества приехало очень много машин. О пострадавших информация не поступала.
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