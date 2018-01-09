Прогноз синоптиков: снег и сильные морозы

Снегопад, который обрушился в Прикамье накануне, продолжился всю минувшую ночь и длится до сих пор. Дороги изрядно замело, наблюдаются серьезные заносы на улицах и тем более во дворах. Судя по прогнозам синоптиков, осадки продолжатся. При этом будет достаточно тепло, в краевой столице в пределах -5 градусов. Сильное похолодание должно произойти к концу недели, в ночь на 13 января столбик термометра может опуститься до -30С.