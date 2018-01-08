Пермские нефтяники подвели итоги 2017 года

Есть такая традиция: елка, у главного офиса компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» зажигается только тогда, когда производственная программа предприятия выполнена на 100 процентов. В этот раз праздничная гирлянда ожила в пять утра, в последний рабочий день уходящего года.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»:

"На следующий год все программы сверстаны. Мы уровень добычи не уроним, поэтому будем работать, трудиться на благо Пермского края и всей нашей большой Родины России".

В 2017-м «ЛУКОЙЛ-Пермь» добыл более 15 миллионов тонн нефти, а также почти 2 миллиарда кубических метров газа. Было открыто два новых месторождения, оба находятся в Октябрьском районе.

Игорь Мазеин, первый заместитель генерального директора - главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»:

- По объему добычи мы сегодня находимся на третьем месте в компании «ЛУКОЙЛ». Планы на будущее не останавливаться, сегодня мы выходим в Удмуртский регион, в Башкирию, мы там имеем лицензии, будем искать, и добывать нефть.

Залог успешного развития предприятия – в первую очередь в работниках. Сегодня «ЛУКОЙЛ-Пермь» - это 4,5 тысячи человек, почти половина из них - это молодые люди в возрасте до 35 лет.

Серьезный вклад нефтяники ежегодно делают и в бюджет Пермского края. По итогам 2017 налоговых отчислений больше 11 млрд рублей. Дополнительные средства идут и в рамках Соглашения о сотрудничестве между компанией и Пермским краем. В конце ноября в Перми Президент «ЛУКОЙЛа» - Вагит Аликперов и губернатор Пермского края Максим Решетников подписали протокол о взаимодействии. Такое социальное партнерство между нефтяниками и властями длится уже более 10 лет.

За это время были построены и реконструированы спортивные, медицинские, культурные и религиозные объекты в территориях Пермского Края. В планах на 2018 год - газификация отдаленных населенных пунктов, комплексный ремонт учреждений образования и многое другое.

С 2007 года в социальную сферу Прикамья, благодаря соглашению было направленно более 20 миллиардов рублей. На эти деньги построены и реконструированы десятки спортивных объектов, школ, детских садов и учреждений здравоохранения.