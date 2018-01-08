Росгвардия устроила праздник для детей

В Росгвардии проходят новогодние мероприятия для детей, имеющих в ведомстве особый статус. Семьи сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, получают помощь круглый год, а эта новогодняя акция организована в дополнение и по инициативе сотрудников Росгвардии. Подарки они собирали и упаковывали собственными руками.

Ощущение праздника осталось даже после Нового года. На горнолыжном склоне Владислав Пищальников вместе с мамой оказался впервые. Ребенок уже много лет занимается современными танцами, о горных лыжах только слышал, покататься на них - детская мечта.

Этот новогодний праздник стал возможен благодаря управлению Росгвардии по Пермскому краю. Каждый год они дарят подарки и устраивают праздник для детей, чьи родители погибли, исполняя свой долг.

Все подарки были собраны и упакованы руками военнослужащих Приволжского военного округа. Затем их по почте России доставили всем семьям не только Пермского края, но и соседних регионов.

После чаепития и вручения подарков детей ждала настоящая зимняя сказка и катание с горок.

Семья Пищальниковых осваивать горнолыжный спорт решили с ватрушек или сноутюбинга.

Для таких зимних развлечений на склонах пермских горнолыжных курортов работает специальный подъемник. Правила точно такие же, как и на большом - соблюдать скорость, очередность и наслаждаться спуском.

В Пермском крае 22 семьи, чьи дети находятся под особой опекой Росгвардии. Управление поддерживает их не только в новогодние праздники. Дети ездят отдыхать на море, участвуют в различных мероприятиях, и главное - не чувствуют себя забытыми.