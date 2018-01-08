Росгвардия устроила праздник для детей
В Росгвардии проходят новогодние мероприятия для детей, имеющих в ведомстве особый статус. Семьи сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, получают помощь круглый год, а эта новогодняя акция организована в дополнение и по инициативе сотрудников Росгвардии. Подарки они собирали и упаковывали собственными руками.
Ощущение праздника осталось даже после Нового года. На горнолыжном склоне Владислав Пищальников вместе с мамой оказался впервые. Ребенок уже много лет занимается современными танцами, о горных лыжах только слышал, покататься на них - детская мечта.
Этот новогодний праздник стал возможен благодаря управлению Росгвардии по Пермскому краю. Каждый год они дарят подарки и устраивают праздник для детей, чьи родители погибли, исполняя свой долг.
Все подарки были собраны и упакованы руками военнослужащих Приволжского военного округа. Затем их по почте России доставили всем семьям не только Пермского края, но и соседних регионов.
После чаепития и вручения подарков детей ждала настоящая зимняя сказка и катание с горок.
Семья Пищальниковых осваивать горнолыжный спорт решили с ватрушек или сноутюбинга.
Для таких зимних развлечений на склонах пермских горнолыжных курортов работает специальный подъемник. Правила точно такие же, как и на большом - соблюдать скорость, очередность и наслаждаться спуском.
В Пермском крае 22 семьи, чьи дети находятся под особой опекой Росгвардии. Управление поддерживает их не только в новогодние праздники. Дети ездят отдыхать на море, участвуют в различных мероприятиях, и главное - не чувствуют себя забытыми.
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